『ドラえもん』過去の“誕生日スペシャル”のおはなしを一挙無料配信！＜ドラえもんTV＞
アニメ視聴サービス「ドラえもんTV」では、9月に迎えるドラえもんの誕生日（2112年9月3日）を記念して、過去の誕生日スペシャルの一挙無料配信が決定した。
2006年〜2020年に放送された15本の誕生日スペシャルのおはなしが、2025年9月の1カ月間無料配信。
さらに、「ドラえもんTV」初配信となる2021年〜2024年の誕生日スペシャルのおはなし6本も、9月1日（月）〜9月6日（土）の期間に各話24時間限定で無料配信される。（※各話1日ずつ24時間入れ替わりで無料配信、無料配信終了後は有料会員のみ視聴可能）
◆「ドラえもんTV」初配信6作品
・2021年：「どら焼きが消えた日」
9月1日（月）正午〜9月2日（火）正午まで無料、以降有料
・2022年：「ドラヤキ星人の逆襲！？」
9月2日（火）正午〜9月3日（水）正午まで無料、以降有料
・2023年：「ゆうれい城へ引っこし」
9月3日（水）正午〜9月4日（木）正午まで無料、以降有料
・2023年：「できたらいいな！ 夢の押し入れ大改造」
9月4日（木）正午〜9月5日（金）正午まで無料、以降有料
・2024年：「はじまりの話」
9月5日（金）正午〜9月6日（土）正午まで無料、以降有料
・2024年：「のび太とギリシャのケーキ伝説」
9月6日（土）正午〜9月7日（日）正午まで無料、以降有料
◆9月1日（月）〜9月30日（火）期間限定無料配信15作品
・2006年：「のび太くん、さようなら！ドラえもん、未来に帰る…」
・2007年：「ドラえもんが生まれ変わる日」
・2008年：「ドラえもんの青い涙」
・2009年：「ドラえもんの長い一日」
・2010年：「決戦！ネコ型ロボットvsイヌ型ロボット」
・2011年：「走れドラえもん！銀河グランプリ」
・2012年：「アリガトデスからの大脱走」
・2013年：「真夜中の巨大ドラたぬき」
・2014年：「地底100マイルちょっとの大作戦」
・2015年：「のび太特急と謎のトレインハンター」
・2016年：「天才のび太の飛行船ゆうえんち」
・2017年：「謎のピラミッド!? エジプト大冒険」
・2018年：「クジラとまぼろしのパイプ島」
・2019年：「未来の迷宮おかし城」
・2020年：「のび太の恐竜」