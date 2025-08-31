この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

交通事故防止コンサルタント・上西一美氏が、自身のYouTubeチャンネルで「交通事故防止のプロが教える 車間距離を空ければ事故がなくなるは嘘！」と題した動画を公開。ドライブレコーダーの実際の事故映像をもとに、長年多くの人が信じてきた“車間距離さえ空ければ追突事故は防げる”という考えの落とし穴について語った。



冒頭、上西氏は「車間距離を空けたら交通事故がなくなる。いわゆる追突事故がなくなるなんてことはありえないです」と断言。その根拠として、自身が所有する約3万件のドライブレコーダー映像からも「車間距離がある程度空いている事故の方が多い」と指摘した。「5秒以上の車間距離が空いている事故が多いんですよ」と語り、昔から推奨される「ゼロイチ・ゼロニ運動（2秒以上の車間距離確保）」を過信する危険を警鐘した。



上西氏は、車間距離に頼りきってしまう最大の弊害を「車間距離を確保していると気が緩み、運転中の緊張感がなくなりがち」と説明。「車間距離を空けるのは当たり前。大切なのは、その上で常に緊張感を持って運転すること。これが事故防止の絶対的な要素です」と強調した。



また、前の車が交差点や店舗に入る時に予測と違う動きをしたことで発生する追突事故についても触れ、「自分の予測通りに相手が動いてくれるという大前提は危険。判断材料が違えば行動も異なる。これを“だろう運転”と言うが、“だろう運転をしない”という精神論だけでは事故は防げません」と述べた。その上で「必ず運転行動そのものを変えてください」と具体的対策が不可欠だと訴えた。



上西氏流の実践策も紹介。「交差点やガソリンスタンド、コンビニの出入口などは、手前5メートルで減速し、一旦止まれる準備をする習慣を持つ」と提案。「車間距離だけではなく、運転行動を具体的に変え、一つ一つの状況ごとに明確な行動指針を持つことが事故抑止には必要です」と呼びかけた。



最後に「安易な交通事故防止策ではなく、運転行動の変化こそが追突事故の撲滅につながる。ぜひ今日の内容を日々の運転や会社で活用してほしい」と視聴者にメッセージを寄せ、動画を締めくくった。