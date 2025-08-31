ロッテリア2025年の「半熟月見バーガーフェア」開催/月をイメージした“とろ〜り半熟風たまご”を使用した新作バーガー4品

ロッテリアは2025年9月3日から10月上旬までの期間限定で、「半熟月見バーガーフェア」を全国の202店舗で開催する。月をイメージした“とろ〜り半熟風たまご”を使用した新作バーガー4品を販売する。

〈「半熟月見バーガーフェア」ラインアップ〉

ロッテリアでは、毎年秋期限定で「半熟月見バーガーフェア」を開催している。2025年は「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」など、全4品をラインアップする。いずれも税込価格。

ロッテリア「半熟月見バーガーフェア」

◆「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」590円

牛肉100%のパティに、月をイメージした“とろ〜り半熟風たまご”、3種醤油の特製香味ソース、ゆずマヨ、レッドチェダーチーズ、4種のチーズをブレンドしたチーズソースなどを合わせた。特製香味ソースは、3種の醤油をベースに、生姜やニンニクなどの香味野菜を使い、風味豊かでキレのある味わいに仕上げた。ゆず皮の爽やかな風味が効いたゆずマヨで、さっぱりとした和風の味わいが楽しめる。

ロッテリア「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」

◆「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」590円

牛肉100%のパティに、半熟風たまご、赤ワインのコクが効いた特製デミグラスソース、トリュフが香るマヨネーズ、レッドチェダーチーズ、とろ〜りチーズソースを合わせた。トリュフの芳醇な香りが広がる、贅沢な洋風バーガーに仕上げた。

ロッテリア「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」

◆「和風半熟月見 エビバーガー」590円

プリプリ&サクサク食感のエビパティに、半熟風たまご、特製香味ソース、ゆずマヨ、特製タルタルソース、キャベツを合わせた、月見仕様のエビバーガー。

ロッテリア「和風半熟月見 エビバーガー」

◆「和風半熟月見 てりやきバーガー」520円

ハンバーグパティに、半熟風たまご、特製香味ソース、レタス、ゆずマヨ、マスタードを合わせた、月見仕様のてりやきバーガー。

ロッテリア「和風半熟月見 てりやきバーガー」