先ごろトーク番組で離婚していたことを明かした女優の加藤ローサ（40）。それでも、“元夫”となったサッカー元日本代表の松井大輔（44）とは同居を続けているという。結婚生活での不満も口にした加藤に、SNS上では共感が相次いだ。各界の識者はどう読み解くか。

加藤は8月17日に放映された「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）の中で、離婚を打ち明けていた。

「冒頭で『新しい私たちの形で一緒に生活は続けつつ』、籍は抜いていると切り出したのです。時期は『今年じゃなくてちょっと前』とのことで、その理由については『年月を重ねて関係性が変わっていった』と話していました」（スポーツ紙デスク）

加藤はまた“（松井と）共通の思いで父母の役割は果たしたい”と、2人の男の子と4人での生活を続けていると明かしながら、

「VTR出演した松井が『（離婚は）紙の問題だけ』『いつも通りの生活をしている』などと語るのを見て、『超面白い』と一笑に付していました。加藤いわく松井は『変わらず自分の好きなことだけを追いかけている』といい、『籍が入っているかどうかで気持ちは変わる。いい妻でいなければと思ってきたが、今は力が抜けた。頑張らなくていいと思えるようになった』などと口にしていたのです」（同）

折に触れて加藤は“予兆”を発信

加藤が結婚したのは2011年6月。約半年の交際を経た“スピード婚”だった。松井が住んでいたフランスから、共通の知人を介して国際電話をもらったのが始まりだったといい、今年1月配信の「STORY web」のインタビューでは、当時を振り返って、

〈だんだんと距離が近づき、Skype（インターネット通話）を24時間繋げっぱなしで3ヵ月、まるで同棲しているかのような日々を過ごした〉

その後、松井から度重なるプロポーズを受けて迷っていたところ、女優友達から“女優は離婚してからがスタートだし、箔がつく”と言われたことから、

〈そっか、すぐ離婚すればいっかー、そんな気持ちで入籍に至りました〉

そう語っている。以来、結婚生活は十余年に及んだわけだが、その間は、松井の“気質”に悩まされてきたという。

「3年前のネットメディアのインタビューで加藤は“一緒に住んでみて、想像以上に俺様だった”などと明かしています。また結婚10周年の記念に松井から指輪をプレゼントされたことを記した21年11月のインスタグラムでも“まったく甘味のない10年だった”と不穏なハッシュタグをつけるなど、折に触れて加藤は“予兆”を発信してきたのです」（前出のデスク）

「離婚発表としては巧みな高等戦術」

こうした経緯と相まって、加藤の離婚告白を報じたネットニュースには、とりわけ女性から同情や共感の声が多く寄せられるに至ったのだった。

元テレビ朝日プロデューサーの鎮目博道氏が言う。

「離婚を発表する側にとって一番怖いのは、事後にウェブ上で炎上するなどの好ましくない反応が起こり、タレント価値が損なわれることです」

芸能人の離婚といえば、従来は会見を開いてワイドショーが報じたり、懇意にしているスポーツ紙にすっぱ抜かせたりといった手法が一般的だったのだが、

「最近はワイドショーでも芸能ニュースの枠が縮小されており、また会見では“反応”が読めない。それよりはむしろ自分が関係する番組で発表したほうが計画的に行えます。また以前とは異なり、現在では見逃し配信サービスもあり、テレビ局やタレントには“事後的な旨味”もある。今回は、別れた松井さんもVTR出演するなど、後々のSNSでの反応を見据えた作りにもなっており、離婚発表としては巧みな高等戦術だったといえます」（同）

何が炎上の火種となるか分からないネット上で、加藤は見事な立ち振る舞いを見せたというのだ。

