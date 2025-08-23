8·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¾¾°æÂçÊå¡Ê44¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤¿½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê40¡Ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤È¶¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤Î2¿Í¤Î¿´¶­¤Î¡È²¹ÅÙº¹¡É¤À¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¥º§»þ´ü¤Ïº£Ç¯¤è¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¡×¤Ç¡¢¡Ç11Ç¯¤È¡Ç14Ç¯¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃÂÀ¸¤·¤¿2¿Í¤ÎÃË»ù¤È¾¾°æ¤È¶¦¤Ë¡¢Î¥º§¸å¤â½¾Íè¤Î²È¤ÇÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾¾°æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤âÎ®¤ì¡¢¾¾°æ¤Ï