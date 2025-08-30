この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ウーバーイーツ配達員によるスクリーンショット投稿が原因でアカウントバン（赤BAN）される問題について、デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTube動画『Uber配達員がスクショを投稿して垢BAN… 対応は厳しいと思いますか？』で独自の見解を明かした。レクター氏は、実際にSNS上で個人情報の消し忘れ投稿をきっかけに、即座にアカウント停止となった例を紹介しながら「皆さんはどう思いますか？」と問いかけた。



動画では、大学生配達員が自身の報酬やスクショ投稿をきっかけに“永久赤BAN”となってしまった件がネット上で話題となっていることを報告。「多分お客さんの住所まで晒してしまったんでしょうね。それで垢BANになってしまった」と事件の背景を説明。さらに「ミスをした時に、アンチというか、あまりよく思っていない方々に『これはやったな』ってことで通報がめちゃくちゃ入って速攻でBANになった」とSNS上の通報・炎上リスクにも触れた。



レクター氏自身も「お客さんの情報の扱いには結構気をつけてやっていて」「下手したら編集ミスで情報を漏らしてしまう可能性もある」と警鐘を鳴らし、「今回の件は一発垢BANも無理はないのかな」とウーバーイーツ側の厳しい対応を理解する姿勢を示している。その理由として「お客さんの情報を晒してしまうのが、一番ウーバーイーツがやってほしくないこと」「社会的信用の失墜につながる」と語り、利用者の信頼回復や企業イメージ維持の観点が極めて重要であると強調した。



また、自身も過去に住所消し忘れの投稿ミスを経験したことを明かし、「私の住所完全にバレたと思うんですけども、特に嫌がらせを受けたことはなかった」と振り返る。だが、「稼働中に疲れて判断ミスが起きることもありうる。売上スクショを投稿する際は二重三重にチェックするなど、利用者情報には最大限の注意を払うべき」と改めて注意喚起している。



将来的な業界動向にも触れつつ、「ウーバーイーツのアカウントは大事に扱うべき。ここから横展開や新しいサービスに配達員が活用される可能性もあり、配達員のアカウントは“資産”となる」と述べ、「私は発信する情報には特に慎重になっている」と信念を語った。



最後に「あなたの周りで垢BANになった配達員はいますか？スクショ関連で垢BANになった経験があればコメント欄で教えてほしい」とリスナーに問いかけ、今後もフードデリバリー関連の最新情報発信を続けることを約束して動画を結んだ。