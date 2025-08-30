「待ってた！」「秋色もあるよ」ニューバランスのシューズがAmazonでセールに【9/4まで】
スポーツから普段履きまで対応。2Eの幅広モデル「M413」
[ニューバランス] ランニングシューズ M413 現行モデル ランニング ウォーキング 幅広 軽量 メンズ LA3(BLACK) 27.0 cm 2E
6,930円 → 4,810円（31%オフ）
軽くて履きやすいシューズ。ベーシックカラーで一足持っておくと便利
[ニューバランス] スニーカー CT30 コート 通学 軽量 トリプルホワイト(SC2) 26.5 cm D
6,930円 → 4,815円（31%オフ）
ウォーキングシューズの代表品番が「Fresh Foam 880 v6」として新登場
[ニューバランス] ウォーキングシューズ MW880 v6 Fresh Foam フレッシュフォーム 幅広 メンズ CG6(GRAY) 27.5 cm 4E
13,200円 → 10,560円（20%オフ）
ブランドのアイコニックモデル「U574（現行モデル）」
[ニューバランス] スニーカー U574 現行モデル SPR(BLUE) 26.5 cm D
12,980円 → 10,384円（20%オフ）
丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の旧モデル
[ニューバランス] スニーカー U574 旧モデル ESC(LIGHT BEIGE) 27.0 cm D
11,990円 → 8,393円（30%オフ）
日常使いに最適なスライドサンダル「SUF050」
[ニューバランス] スライドサンダル SUF050 F2(WHITE/GRAY) 27.0 cm D
3,960円 → 2,181円（45%オフ）
スリムなシルエットで、きれいめコーデにもフィット
[ニューバランス] スニーカー UL420M JP(LIGHT GRAY) 23.5 cm D
9,790円 → 6,853円（30%オフ）
スポーティな装いに高級感を演出。人気の530シリーズ
[ニューバランス] スニーカー MR530 U530 旧モデル メンズ レディース ホワイト(SG) 24.0 cm D
10,900円 → 9,748円（11%オフ）
「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル
[ニューバランス] スニーカー WL996 現行モデル レディース EH2(GRAY) 24.0 cm D
12,980円 → 9,086円（30%オフ）
SNSでも話題。日常使いしたいニューバランスの高性能インソール
[ニューバランス] インソール サポーティブリバウンドインソール (RCP280 / LAM35689) 中敷き インサート 現行モデル LAM35689 GR(新) large
2,200円 → 1,820円（17%オフ）
その他のおすすめ商品
[ニューバランス] インソール クッショニングレザーインソール (RCP900 / LAM35716) 中敷き インサート RCP900GR GR(旧) SS
2,200円 → 1,540円（30%オフ）
[ニューバランス] キッズシューズ 578 v1 570後継品 ジュニア 通学 通気 ベルクロ マジックテープ 幅広 ワイド 男の子 女の子 WW(WHITE) 21.0 cm W
5,390円 → 4,196円（22%オフ）
[アシックス] ランニングシューズ JOLT 5 1011B964 メンズ 002(ブラック／キャリアグレー) 26.5 cm 4E
6,300円 → 5,418円（14%オフ）
[プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ホワイト(01) 26.0 cm
5,390円 → 3,867円（28%オフ）
