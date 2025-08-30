「待ってた！」「秋色もあるよ」ニューバランスのシューズがAmazonでセールに【9/4まで】

Amazon スマイルSALEが、2025年9月4日（木）まで開催中です。今回は、プライスダウンしているニューバランスのシューズをご紹介。快適な履き心地とスタイリッシュなデザインで、普段使いからアクティブなシーンまで活躍します。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、チェックしてみてくださいね。

スポーツから普段履きまで対応。2Eの幅広モデル「M413」

軽くて履きやすいシューズ。ベーシックカラーで一足持っておくと便利

ウォーキングシューズの代表品番が「Fresh Foam 880 v6」として新登場

ブランドのアイコニックモデル「U574（現行モデル）」

丸みを帯びたクラシックなシルエット。「U574」の旧モデル

日常使いに最適なスライドサンダル「SUF050」

スリムなシルエットで、きれいめコーデにもフィット

スポーティな装いに高級感を演出。人気の530シリーズ

「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル

SNSでも話題。日常使いしたいニューバランスの高性能インソール

その他のおすすめ商品