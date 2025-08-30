½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡© ¼«Å¾¼Ö¡Ö3¿Í¾è¤ê¡×Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤«¡ÄÍèÇ¯4·î¤«¤é¤Ï¡ÖÈ¿Â§¶â¡×ÂÐ¾Ý¤Ë¤â
½÷À3¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ»þ´ü¤ä¾ì½ê¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¡Ö3¿Í¾è¤ê¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¹â³ØÇ¯¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Û¤É¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤À¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¾è¤ê¤Ï¶Ø»ß¤À¤±¤É¡¢3¿Í¾è¤ê¤Ï¶Ø»ß¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Ìõ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈéÆù¤á¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍèÇ¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¾è¤ê¡×¤¬¸òÄÌÈ¿Â§ÄÌ¹ðÀ©ÅÙ¡ÊÀÄÀÚÉä¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢È¿Â§¶â3000±ß¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê´í¸±¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ö3¿Í¾è¤ê¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£úðÌç½ÓÌéÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡üÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡Ö°ãË¡¡×
¼«Å¾¼Ö¤Î¡Ö3¿Í¾è¤ê¡×¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡57¾ò2¹à¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸ø°Â°Ñ°÷²ñµ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô°Ê³°¤Î¿Í¤ò¾è¤»¤ë¹Ô°Ù¡Ê2¿Í¾è¤ê¡Ë¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢2Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Þ¤¿¤Ï²ÊÎÁ¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·Îã³°Åª¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤·Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÍÄ»ù2¿ÍÆ±¾èÍÑ¼«Å¾¼Ö¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Î±¿Å¾¼Ô¤¬ÍÄ»ù2¿Í¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍÄ»ù¤Ï6ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ÎÅØÎÏµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÄ»ù¤Î¤¤¤Ê¤¤¡Ö3¿Í¾è¤ê¡×¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â°ãË¡¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö°¼Á¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡ÖÈ¿Â§¶â¡×¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÎÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ë¤ÏÈ¿Â§¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ãË¡¤Ê¡Ö2¿Í¾è¤ê¡×¤Ï¡ÖÄê°÷³°¾è¼Ö¡×¤È¤·¤ÆÈ¿Â§¶â3000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö3¿Í¾è¤ê¡×¤Ï¡ÖÄê°÷³°¾è¼Ö¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢È¿Â§¶â¤Ï6000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤ä´í¸±À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ãÈ¿¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¹Ö½¬¡×¤Î¼õ¹ÖµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢3»þ´Ö¤Î¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤Î²þÀµÅÀ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼ÖÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
【取材協力弁護士】
濱門 俊也(はまかど・としや)弁護士
Åö¿¦¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤ÊÎÏ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö´ðËÜÎÏ¡Ê¤¤Û¤ó¤Á¤«¤é¡Ë¡×¤³¤½¡¢Ë¡Áâ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÎÏ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ÍÍê¼Ô¤Î¡ÖµÁ¡×¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
