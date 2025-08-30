¡Ô±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¡Õ¸¶ºî¤ÎÈÇ¸µ¤Ê¤Î¤Ë¡ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò°÷¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¡¡ ¡Ö¤É¤¦¤»¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¥¿¥«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ½Ð»ñ¤ò½Â¤Ã¤¿Àâ¤â
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±Ç¤òÂ³¤±¤ëµÈÂôÎ¼¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ110.1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¼Â¼Ì¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤ÇÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¼Ì¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤Ç100²¯±ßÄ¶¤¨¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¹ñÊõ¡ÙµÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î±ð¤ä¤«¤Ê²½¾Ñ¥·¡¼¥ó¤Û¤«
¡¡¸¶ºî¤Ï2017¡Á2018Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹»æ¾å¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Î¾®Àâ¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÌ¾²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡£
¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤«¤é½ñÀÒÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¾å²¼´¬¡ÊÀÄ½ÕÊÓ¡¦²ÖÆ»ÊÓ¡Ë¤â±Ç²è¤Î¿Íµ¤¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ÆÎß·×130ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢µ×¡¹¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¤â´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò°÷¡Ë
¡¡Ä«Æü¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯µÈÅÄ»á¤¬2006¡Á2007Ç¯¤Ë¿·Ê¹»æ¾å¤ÇÏ¢ºÜ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤«¤é½ñÀÒ²½¤·¤¿¾®Àâ¡Ø°¿Í¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£Æ±ºî¤âÍû´ÆÆÄ¤ÈÅìÊõ¤ÎÇÛµë¤È¤¤¤¦¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥¿¥Ã¥°¤Ç2010Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤·¡¢±Ç²è¾Þ¤âÁí¥Ê¥á¤Ë¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ø°¿Í¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥Ö¡¼¥à¤Ë¡¢Ä«Æü¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÈÇ¸µ¤Ê¤Î¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤âÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø°¿Í¡Ù¤Î»þ¤Ï2¼Ò¤È¤âÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡Åö»þ¤è¤ê¤â·Ð±Ä¤¬¥·¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¾åÁØÉô¤¬¡Ø²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦Âêºà¤¬Ëü¿Í¼õ¤±¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤»±Ç²è¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¥¿¥«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ½Ð»ñ¤ò½Â¤Ã¤¿¤È¤ÎÀâ¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤âÂçºî¤À¤ÈÏÃÂê¤Î9·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¡Ê¸¶ºî¤Ï¿¿Æ£½ç¾æ»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ë¤Î¤Û¤¦¤Ë¤ÏÀè¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï6·î¤Î¸ø³«¤«¤é°ÛÎã¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÄ«Æü¤é¤·¤¤À¤Áê¤ÎÆÉ¤ß¤Î´Å¤µ¤Ç¹¥µ¡¤òÆ¨¤·¤¿¤È¡¢°ìÉô¼Ò°÷¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡·àÃæ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡È»à¤Ì¤ë³Ð¸ç¡É¤òÌä¤¦±éÌÜ¡ÖÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¿´Ãæ¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¹ñÊõ¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸ÄÊÌ¤Î·Ð±Ä¾å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÊóÉô¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï2026Ç¯3·î¤ÎÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾ÞÉôÌç¤ÎÆüËÜ±Ç²èÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÃÂê¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ¨¤·¤¿¡ÈÊõ¡É¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡©
