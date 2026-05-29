日本企業において、会社に対する従業員の帰属意識が低下しているという。みずほ総合研究所調査部主席エコノミストの河田皓史さんは「昨今はブラック企業よりも、JTC〜つまりJapanese Traditional Companyが不満の的になっている」という――。※本稿は、河田皓史『働く人が減っていく国でこれから起きること』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Image Source※写真はイメージです - 写真＝iStock.com