トークイベント「調教師・矢作芳人が語る日本競馬〜世界への挑戦状」が5月29日、朝日カルチャーセンター新宿教室にて開催された。平日夜にもかかわらず、会場には多くの人が集まり、トップトレーナーの言葉に聞き入った。長く競馬界の現場を取材した元朝日新聞記者の有吉正徳さんを聞き手に行われたトークの内容を、ダイジェストでお届けする。2025年、フォーエバーヤングが米ブリーダーズカップクラシックを勝利したことは記憶に