オリコンの今年上半期ベストセラーランキング上位3冊。1位の「科学的に証明されたすごい習慣大百科」、2位の「変な地図」、3位の「イン・ザ・メガチャーチ」情報会社オリコンは26日付で、今年上半期の本のベストセラーランキング（昨年11月17日〜今年5月17日集計）を発表した。1位は言語学者堀田秀吾さんの「科学的に証明されたすごい習慣大百科」（SBクリエイティブ）だった。同書は仕事や生活に役立つ112の習慣を紹介した実