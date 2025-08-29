この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

JAL Payのチャージ還元率が2025年11月1日より大幅にダウン──ポイ活界隈に激震が走る中、ポイ活YouTuberの鬼丸征也が自身のチャンネルで最新動向と冷静な見解を語った。動画『JAL PayからANA PayやWAONへのチャージ時の還元率が11月に大きくダウンします』にて、鬼丸氏は「今日は皆様に悲しいお知らせをお伝えすることになります」と切り出し、主な変更点と影響を詳細にレポートした。



2025年11月以降、JAL PayからANA PayやWAON等へのチャージ時の還元率は、現行0.5%から0.1%にダウンする。この大幅な減少による影響について、「今までは0.5%還元もらえてましたよね。それが11月の1日からは0.1%還元しかもらえない」と具体的に強調し、新プログラム「JAL PAYマイルアッププログラム」導入と同時に、これまで享受していたルートの実利が目減りすると伝えた。



還元率低下による“ポイ活界”への波及効果について、「Androidユーザーは今までこのルートで楽天PAYを使うと4%還元…それが3.6%還元にダウン」と説明。iPhoneユーザーに関しても「4.5%から4.1%還元にダウンしてしまう」と影響の連鎖を語り、「0.4%ダウン」と現実的な数値で具体例を把握しやすく示した。



その一方で、還元率減少に対するフォロワーの反応について「思いのほか皆さんの声は悲観的ではなくて、チャージできるだけありがたい、ルートが塞がれなかっただけありがたい、といった声が目立ちました」と紹介。「JALPAYはこういうチャージルートのハブとして非常に優秀なんですね。今回、還元率はダウンしてしまうんですけれども、チャージルート自体は封鎖されていない。その点は良かったかな」と前向きな姿勢も垣間見せた。



また、「実はこれ多くの方が0.4%のダウンではなくて、0.2%のダウンで済んでますよ」という隠れた実情も指摘。JALマイルをJALPAYポイントに交換する際の仕組みに触れつつ、「JALNEO BANKを持っていない方は、0.25%還元でJALPAYを実質使っている」「11月の1日以降、還元率0.05%になってしまう。だから交換まで加味すると実は0.2%しか下がってない」と計算のトリックを解説し、視聴者に冷静な比較を促した。



さらに動画後半では海外利用時の還元率や、JALネオバンク利用特典、「LSP（JALライフステータスポイント）」制度の変更、カード発行手数料など、今回のリニューアルに伴う諸注意点まで幅広く解説。動画の締めでは「この内容に関して何か思うところがありましたらコメント欄までよろしくお願いします」とし、今後も動向注視と情報発信を続けていく姿勢で結んだ。