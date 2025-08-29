この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』の最新動画「今すぐ決断して下さい！これをコントロールできない人は一生成功者には成り得ません。」で、脱・税理士の菅原氏が、自身のおすすめ書籍『Think and Grow Rich』（青木仁志監訳）をもとに、人生の成功に欠かせない「心のコントロール」について熱く語った。



菅原氏は「自分の心さえコントロールできたら、思考は現実化する」と冒頭から力説。成功者に共通する「思考の癖」について、「読めば読むほど本書のメッセージが腑に落ちる」と、繰り返し読み込んでいる様子を明かす。



今回の動画では、本書第15章で語られる「6つの恐怖」に注目。貧しさ、批判、病気、愛の喪失、老い、そして死の恐怖が、いかに人の成功を妨げるかを解説した。その上で「人は誰でも自分の心をコントロールできる。大切なのはその力を使って思考を現実化させること」と強調。



さらに「死の恐怖への対処法」として、「世の中に貢献する意義ある目標に燃えるような願望を持つこと」が重要だと具体的にアドバイス。「人は忙しいときに死を考える暇はない。毎日が面白くて仕方ない状態をつくることが大切」と、働き方や人生における適度な忙しさの意義を語った。



また「6つの恐怖を遮断するには決断が必要」と述べ、それぞれの恐怖に対する考え方を提示。自らの実体験を交えつつ、「日本一を目指すなら日本一のリスクも背負う。困難も想定内と捉えれば大したことはない」と独自の人生哲学を披露。



動画の締めくくりで菅原氏は、「自分の心をコントロールできなければ他のものはコントロールできない」「思考の癖をポジティブにして成功者の思考を身につけてほしい」と視聴者へ力強いメッセージを送った。動画を通じて「良い目的や目標から良い人生が生まれる。思考は現実化する」と断言し、多くの人に本書を繰り返し読むことを勧めている。