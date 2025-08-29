【座卓式】ー雀鳳ージャンホウー 全自動麻雀卓 麻雀卓 キャスター付き 3人打ち対応 USB充電 コンパクト 28mm 33mm（ハーフレッグ 牌28mm、ゴールド）

Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品に雀鳳ブランドの家庭用全自動麻雀卓が追加された。

セールでは、3人打ちにも対応するモデルや、座卓式など、筐体のサイズやカラー、タイプの異なる各種がラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【全自動】ー雀鳳ージャンホウー 全自動麻雀卓 キャスター付き 3人打ち対応 USB充電 コンパクト 28mm 33mm 折りたたみ（ガラス脚 牌28mm、ワインレッド）

ボタンひとつで配牌から、親決め、すべて全自動の家庭用麻雀卓。スムーズなゲーム進行をサポートする。スムーズに移動できるキャスター付き。各席にUSBポート充電口が搭載されている。

【座卓式】ー雀鳳ージャンホウー 全自動麻雀卓 キャスター付き 3人打ち対応 USB充電 コンパクト 28mm 33mm（ハーフレッグ 牌33mm、ブラック）

座卓式の全自動麻雀卓。特別設計のモーターと防音構造により、動作音を最小限に抑えている。スムーズに移動できるキャスター付き。各席にUSBポート充電口が搭載されている。

【多機能・静音設計】全自動麻雀卓 点数表示機能 折りたたみ機能付き USBポート搭載 キャスター付き コンパクト 3人打ち対応（デジタル表記/牌：28mm/アルミ脚/ホワイト）

遊ばない時はコンパクトになり空きスペースに収納できる折りたたみ機能付きの多機能全自動麻雀卓。真ん中の形が四角になっているので、きれいな横列にすることができ、サイコロもボタンを押すだけで回せる快適仕様となっている。