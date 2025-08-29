メキシコ議会で議員による乱闘が発生した/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）メキシコ議会上院で２７日、本会議中に議員が互いを突き飛ばして乱闘に発展する騒ぎがあった。野党議員が発言の機会を与えられなかったことに激高したと思われる。

この日はメキシコに対する米軍の介入をめぐって白熱した論議が交わされていたが、本会議終盤の国歌斉唱中、野党・制度的革命党（ＰＲＩ）のアレハンドロ・モレノ党首が壇上に乱入。与党モレナ党のヘラルド・フェルナンデス・ノローニャ議長の腕をつかみ、互いを突き飛ばし合う乱闘に発展した。

周囲が止めに入ったが、スーツ姿の男性がノローニャ議長に殴りかかったり、モレノ党首が緑色のシャツ姿の男性を突き飛ばしたりする場面もあり、全てが生中継されていた。

ノローニャ議長はその後、緑色のシャツ姿の男性が自身の関係者だったことを明らかにした。議長と一緒に記者会見した男性は、首にコルセットをはめ、腕には包帯を巻いていた。

モレノ党首はＳＮＳへの投稿で、議長に詰め寄ったのは、野党議員による発言を妨害する目的で与党が議題を変えたためだと強調。「その卑怯さのせいで、ああなった。はっきりさせておく。最初に暴力を振るったのはノローニャだ」と述べ、ノローニャ議長が自分を突き飛ばしたことで乱闘に発展したと主張した。

これに対してノローニャ議長は、責任はモレノ党首にあると反論し、「彼らが集団で私に襲いかかった。これが表現の自由だと彼らは言うだろう」と述べた。

さらにノローニャ議長は、モレノ党首から殺人の脅迫を受けたと主張して、モレノ党首を告訴する構えを示した。乱闘にかかわった野党議員らの追放も求めるとしている。