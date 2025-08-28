「築き上げてきた『選手とファンが近くで交流できる文化』を守るため」J３松本が一部ファンに警告「クラブとして容認できません」
J３の松本山雅FCは８月28日、「ファン・サポーターの皆さまへのお願い」と題した声明を出した。
「日頃より松本山雅FCに対して熱いご支援をいただき、誠にありがとうございます。クラブは、選手が日々安心して競技に打ち込める環境を守ることを大切にしております。これは、クラブや選手自身の努力はもちろん、ファン・サポーターの皆さまのご理解とご協力によって成り立っております」と切り出し、以下の通り報告する。
「しかしながら最近、一部の方による練習後や移動時での待ち伏せ、長時間の追跡、無断での撮影や接触といった行為が確認されております。これらは、選手やその家族のプライバシーや安全を損ない、精神的にも大きな負担を与える行為であり、クラブとして容認できません」
そして「松本山雅FCでは、ファン・サポーターの皆さまと選手の交流を大切にしており、ホームゲームや公開練習後などにファンサービスが行えるよう、時間を設けております。指定場所や時間以外での過度な接触や要求は、選手のコンディション維持や日常生活に支障をきたす原因となります。このような行為が続く場合には、やむを得ずファンサービスの制限やルールの厳格化等の然るべき対応を取らせていただく可能性がございます」と続ける。
最後に「これまで築き上げてきた『選手とファンが近くで交流できる文化』を守るためにも、一人ひとりの節度ある行動をお願いいたします。日頃よりマナーを守って応援してくださっている多くの皆さまには心苦しいお願いとなりますが、引き続きのご理解とご協力をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
