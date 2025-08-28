ÌÚºà²ñ¼Ò¤¬»ö¶ÈÄä»ß¡¡¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Ø¡¡ÉéºÄ¤Ï¤ª¤è¤½1²¯±ß¡Ê»³·Á¡¦¼òÅÄ»Ô¡Ë
¼òÅÄ»Ô¤ÎÃÓÅÄÌÚºà¡Ê»ñËÜ¶â30Ëü±ß¡¢¼òÅÄ»ÔÂçÏÏÆó¥¿»Ò197-3¡¢ÂåÉ½ÃÓÅÄ²í°ì»á¡¢
½¾¶È°÷7Ì¾¡Ë¤Ï¡¢3·î3ÆüÉÕ¤Ç»ö¸å½èÍý¤ò¿·°æÌîÍµ»ÊÊÛ¸î»Î¡¢¿·°æÌîÄ¾¼ùÊÛ¸î»Î¡Ê¿·°æÌîË¡Î§»öÌ³½ê¡¢¼òÅÄ»ÔÀéÀÐÄ®1-8-15¡¢ÅÅÏÃ0234-23-8001¡Ë¤Ë°ìÇ¤¡¢¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄÌÚºà¤Ï¡¢1935Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ10Ç¯¡ËÂå¤ËÁÏ¶È¡¢2007Ç¯¡ÊÊ¿À®19Ç¯¡Ë11·î¤ËË¡¿Í²þÁÈ¤µ¤ì¤¿¸¶ÌÚÈ²ºÎ¶È¼Ô¡£
¾±ÆâÃÏ°è¤ÎÀ½ºà½ê¤ò¼ç¤ÊÆÀ°ÕÀè¤È¤·¤Æ¡¢Î©ÌÚ¤òÈ²ºÎ¡¢ÈÂ½Ð¤·¤Æ¸ÜµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿²Ã¹©¤ò¹Ô¤¤¡¢´ÝÂÀ¤È¤·¤ÆÇ¼ÉÊ¤¹¤ë°ìÊý¡¢²¼´¢¤ê¡¢´ÖÈ²ºà¤ÎÅ±µî¤Ê¤É»³ÎÓÊÝÁ´¤ÎÊä½õ»ö¶È¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¸þ¤±¤Î¥Á¥Ã¥×ºà¤Î¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë7·î25Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»³ÎÓ¤Ø¤ÎÆ»Ï©¤¬³³Êø¤ì¤Ç¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥Ã¥×ºà¤Î¼ûÍ×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Æ±Ç¯10·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó1²¯7000Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÓ¶È¤Ç¤Îµ¡³£²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Îµ¡³£ÀßÈ÷¤Ïµì¼°¤Ç¡¢Ç³Èñ¤¬°¤¯½¤ÍýÈñ¤â¿ó¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¼ý±×ÌÌ¤Ï°ÂÄê¤»¤ººÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¸þ¤±¤Î¥Á¥Ã¥×ºà¤Ê¤É¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ý±×¤Ï²þÁ±¤»¤º»ñ¶â·«¤ê¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉéºÄ¤ÏÌó£±²¯±ß¡£