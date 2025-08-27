ゴキブリを3万匹発生させるほどの汚部屋にし、家賃を1年半滞納したことで8月20日に強制退去させられたティックトッカーの最強ちゃん。彼女が住んでいた都内マンションが、事故物件共有サイト『大島てる』に掲載されて話題になっている。

ギャルにイメチェンで「可愛い」の声が殺到

「同サイトの事故物件は“殺人事件、自殺、火災などの事件・事故で死亡者の出た物件”と定義されているので、汚部屋が掲載されるのは異例です。ただネット上では“もはや事故物件だろう”という声も上がっていたので、掲載されるのも仕方ないかもしれません」（ITライター）

家賃も支払わず、住んでいたマンションを事故物件扱いにさせた最強ちゃん。彼女を追っかけている迷惑系配信者たちの情報によると、現在は新宿・歌舞伎町のホテルなどを転々とする生活を送っているようだ。そんな中、彼女にある異変がーー。

「風呂にも入らないので髪の毛はたわしのように固まった状態だったのですが、美容院に行ったようで金髪にイメチェン。さらに眉毛も整えメイクをした姿で動画を投稿し、“可愛すぎる”と話題になっています」（同・ITライター）

イメチェン動画のコメント欄には、

《不覚にも可愛いと思ってしまった》

《最強ちゃん顔のパーツめっちゃいいんよ》

と絶賛する人が続出。また、

《良くも悪くも視聴者の心を掴むのうまくない？？》

《裏に全てのストーリーをプロデュースしている人いるんじゃないか》

汚部屋に住んでいたことを含めて、すべて計算済みだったと勘繰る声も。

「汚部屋に住んでいた頃は普段から奇行を繰り返していたので、最初から計算で行っていたとは到底思えません（苦笑）。配信でバズるためだけの“ビジネス汚部屋”なら、近隣住民やマンション下にある飲食店に迷惑をかけてまでやる必要ないですしね。住んでいた部屋が『大島てる』にまで掲載されて、本当にオーナーが可哀想です」（近くに住んでいた出版関係者）

公開されている2つのイメチェン動画は、公開から1日でともに100万回を超える再生回数となっている。TikTokの収益は月に50万円以上はあると公言しているだけに、滞納した家賃などを払った上で、再出発をしてほしいがーー。