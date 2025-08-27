女優の橋本環奈（26）が8月25日に放送されたバラエティー番組「タミ様のお告げ」（TBS系）に出演した際の“叫び声”に対し、視聴者から妙なツッコミが入ってしまった。

【もっと読む】売れっ子だから稼いで当然？ 永野芽郁&橋本環奈「同い年女優」超億ション報道を比較

番組ではこの日、お買い物情報と不動産情報を放送。不動産コーナーのVTRでは東京23区の新築マンションの平均価格が過去最高を更新しているとの説明があり、その価格はズバリ「1億3064万円」。スタジオに驚きが広がる中、橋本も他の出演者同様に「ええーっ！」と驚きの声を上げたが、その姿に対して《橋本環奈って自身が億ション住んでてマンションの平均価格1億3000万と聞いてえーっておかしいだろ！》といぶかる声がX（旧ツイッター）に上がったのだ。

スポーツ紙芸能デスクはこう指摘する。

「ツッコミを入れているのは、2021年11月に女性自身が報じた橋本さんの『3億円マンション』の購入を覚えていた視聴者でしょう。記事には橋本さんが20年10月に21歳にして都内に超高級マンションを買ったと記されています。都内というだけで23区かどうかは分かりませんが、渋谷区なんて噂も。いずれにせよ、橋本さんが買った、広々とした大理石の玄関があるというマンションは3億円。“1億3000万円ごとき”で驚くのはおかしいと言いたいのでしょう」

橋本は目をまん丸にして「ええーっ！」と驚いていた。自宅が3億円マンションと考えれば、確かに不自然な挙動とも言えるが、テレビ番組制作会社ディレクターはこう語る。

「橋本さんの『億ション』の話はあくまで報道ベースであり、本人の口から出たものではありません。それに、バラエティー番組である以上、多少の大げさなリアクションは必須ですから、橋本さんは“仕事をしただけ”とも言えるでしょう」

きっちり仕事をしたのに揶揄されてしまっては、本人としては心外だろう。

◇ ◇ ◇

橋本環奈は「3億円マンション」とのことだが、この人はさらにすごい！ 関連記事【もっと読む】売れっ子だから稼いで当然？ 永野芽郁&橋本環奈「同い年女優」超億ション報道を比較…では、永野芽郁の「4億円マンション」報道について伝えている。