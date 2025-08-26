【SHEIN】最大25%OFFの記念クーポンつき♡ この秋まといたい『予定別の正解コーデ』特集

そろそろ夏も終わりを迎え、気分はイッキに秋♡ そこで今回は、Ray初登場のSAY MY NAME・HITOMIさんとともに、オンラインファッションブランド「SHEIN」で叶う『予定別の秋コーデ』をご紹介します。期間限定で使える『SHEIN×Ray』記念クーポンもあるので、ぜひチェックしてみてね♡

予定別♡ 正解すたいる 秋は“少女ときどきオトナ”が気分 そろそろ夏も終わりを迎え、気分はイッキに秋♡ 全世界のおしゃれ女子を虜にするオンラインファッションブランド「SHEIN」なら、甘いお洋服に加えて、秋のトレンドと大人っぽさも兼ね備えたコーデが楽しめちゃう！ 今回特別に、Ray読者のあるあるな予定にあわせた秋の正解すたいるを、Ray初登場のSAY MY NAME（セイマイネーム）HITOMIさんに届けてもらいます♡ ぜひマネしてみてね！

おでかけStyle いちばんガーリーなわたしを演出♡ 大好きなカレとのデートや親友との女子会など、おでかけする日はとことんガーリーに♡ フリル、レース......etc. 甘いディテールを盛って、いつもより可愛くておしゃれを意識しよ！ RECOMMEND SHOP 「SHEIN MOD」で検索！ レトロなカラーリングとデザインが人気。時代を超越したクールさを備えた、毎日に寄り添うスタイルを提案。

Cordinate 華やかなパステルコーデでパリっぽなおしゃれを♡ 女のコらしいパフスリーブチュニックにパステルグリーンのパンツ♡ 大胆な色あわせもあわ〜いパステルなら愛らしい印象が叶っちゃう。 トップス 1,803円、パンツ 1,879円／ともにSHEIN MOD（SHEIN JAPAN）バブーシュカ 209円、バッグ 2,265円、サンダル 1,565円／以上SHEIN JAPAN

Cordinate 白×ミントブルーの涼感コーデで清楚見え ピタッとしたえりつきニット×繊細なレーススカートで女性らしいシルエットをメイク。 さわやかな配色だからお育ちよさげな印象もゲット。 ニット 1,090円、レーススカート 1,912円／ともにSHEIN MOD（SHEIN JAPAN）レースストッキング 267円、バッグ 1,620円、パンプス 1,620円／以上SHEIN JAPAN

通学Style ちょっぴりスポーティーを意識。 おしゃれ頑張ってます感を出すとちょっぴり浮いちゃう......。そんな通学スタイルには、スポーティーなラフさがキモに。 可愛いはキープしつつ、少しだけ辛口アイテム、取り入れちゃお♡ RECOMMEND SHOP 「Dazy」で検索！ カジュアルでありながらもファッショナブルなアイテムを展開。快適さと個性を両立させたイマドキ韓国風デザインに注目。

Cordinate ポロシャツ＆キャップでスポーツMIXを意識 いつものフリルミニにポロシャツ＆キャップをあわせるだけで、イマドキ可愛い通学スタイルの完成♡ ポロシャツ 1,745円、フリルスカート 2,673円／ともにDazy（SHEIN JAPAN）キャップ 624円、バッグ 1,620円、スニーカー 2,826円／以上SHEIN JAPAN

Cordinate Gジャンを羽織っておでかけワンピをラフに着る 女のコらしいキャミワンピをGジャンでカジュアルダウン！ 可愛さも親近感もしゃれ感もぜ〜んぶ取り入れて、友だちと差をつけちゃお♡ Gジャン 参考商品、キャミワンピース 2,031円／ともにDazy（SHEIN JAPAN）バッグ 1,559円、ブーツ 4,044円／ともにSHEIN JAPAN

Cordinate 柄デニムなら華やかさとラフ感が両方叶う きちんと見えのブラウスに柄デニムをあわせた、ほどよくラフな通学スタイル。 今っぽなテキサススタイルにもふれるデニムは、この秋重宝しそう♡ レースアップブラウス 1,903円、フラワープリントデニムパンツ 3,022円／ともにDazy（SHEIN JAPAN）チョーカー 178円、バッグ 832円、スニーカー 2,729円／以上SHEIN JAPAN

おうちStyle ゆるゆる〜なラフさがキモ！ おうちで過ごすときもおしゃれして気分をあげた〜い！ そんな乙女に向けて、いつもの可愛さはそのままに、ゆるっとしたラクチン甘コーデを紹介しちゃいます♡ RECOMMEND SHOP 「FRIFUL」で検索！ ストリートカルチャーや日常生活にインスパイア！実用性と自然なスタイルが融合した自由で心地よいファッションをお届け。

Cordinate Tシャツ×スエットにレースをトッピング♡ ラフなTシャツ×スエットコーデに、レーススカートをレイヤードするだけでガーリーみアップ♡ ホワイト系でまとめてピュアな女のコ感増し増しに。 Tシャツ 982円、スエットパンツ 1,706円、レーススカート 1,674円／以上FRIFUL（SHEIN JAPAN）

Cordinate おうちデートに◎な愛らしいオールインワン キュートなパフスリーブ、やわらかい印象のベージュチェック、女みアップのスクエアネック。 可愛いが詰まったオールインワンで大好きなカレとの距離を縮めて。 チェックオールインワン 1,872円／FRIFUL（SHEIN JAPAN）ルームシューズ 666円／SHEIN JAPAN

Cordinate 定番チェックシャツのカジュアルコーデ♡ 定番のチェックシャツにレースレギンスをあわせてトレンド感をプラス。ラフだけどちゃんとおしゃれしてます感をアピールしてみて！ チェックシャツ 1,697円、レースレギンス 910円／ともにFRIFUL（SHEIN JAPAN）メガネ 419円／SHEIN JAPAN インナー／スタイリスト私物 PROFILE HITOMI ヒトミ●2001年10月6日生まれ、栃木県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。 その後、日韓合同グローバルグループ・IZ*ONEのメンバーとして活動し、現在、K-POPアーティスト・JAEJOONG（ジェジュン）が初めてプロデュースした多国籍ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）のリーダーとして活躍中。 2025年8月1日に1st Single「iLy」でカムバック！

