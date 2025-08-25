陸上アスリートナイトゲームズin福井

15、16日に行われた陸上の日本グランプリ（GP）シリーズ・アスリートナイトゲームズin福井（9.98スタジアム）。男子110メートル障害の村竹ラシッドが今季世界2位となる12秒92（追い風0.6メートル）の日本新記録を樹立し、男子100メートルの柳田大輝、女子100メートル障害の福部真子らが9月に開催される東京世界陸上の参加標準記録を突破した。続々と好記録が生まれた2日間、決勝の“前座”に出場した小学生たちも更なる飛躍を誓った。

観客がインフィールドに入って観戦できる唯一無二の大会。招待レース以外にも「9.98チャレンジCUP」として小学生低学年50メートル、中学年80メートル、高学年100メートル、中学生100メートル、高校・一般100メートルの5種目が男女それぞれで組まれた。

各種目の決勝進出者はトップ選手の決勝を前に、満員のスタジアムでレースを実施し、大観衆の前で走る夢のような機会。2017年に男子100メートルの桐生祥秀が日本人初の9秒台、9秒98を記録したことでも知られる競技場を未来のスプリンターたちが駆け抜けた。

特に村竹、柳田、福部ら好タイムが連発し、観客も盛り上がった16日。小学生高学年の男子100メートルは地元・福井の小林隼（丸岡陸上スポ少5年）が13秒40（追い風2.5メートル）で優勝した。レース後は「嬉しいです」とはにかんだ。憧れの選手には、7月のインターハイで「10秒00」を記録した清水空跳（星稜2年）の名前を挙げ、「腕振りでしっかりと肘が曲げられているので憧れている」としっかり説明。9月の東京世界陸上も国立競技場で観戦する予定。将来は「世界陸上に出たい」と大きな夢を描いた。

小学生高学年の女子100メートルでは同じく地元の清水希衣（福井フェニックス6年）が自己ベストの13秒06（追い風1.1メートル）をマークし、大会新記録で優勝。「みんなで走れたことが楽しかった」と目を輝かせた。憧れの選手は今大会、女子100メートルで6位に入った壹岐いちこ（ユティック）。「足が速いのと、前に大会で勇気を振り絞って話しかけたら優しかった」と微笑ましい理由を明かした。中学でも陸上競技を続ける予定。「みんなから憧れられて、誰にも負けない選手になりたい」と将来を見据えた。

【その他の9.98チャレンジCUP優勝者】

○小学生低学年男子50メートル

富田春陽（福井・UTIC T＆F jr.2年） 8秒93（追い風1.5メートル）

○小学生低学年女子50メートル

間穂花（福井・福井フェニックス1年） 8秒86（追い風1.3メートル）

○小学生中学年男子80メートル

伊藤条（岐阜・KJAC3年） 11秒74（追い風1.0メートル）

○小学生中学年女子80メートル

加藤結望（福井・福井フェニックス4年） 12秒08（追い風0.7メートル）

○中学生男子100メートル

徳井凌太（滋賀・立命館守山中） 11秒16（追い風2.1メートル）

○中学生女子100メートル

吉村瑠愛（福井・Green’s） 12秒79（追い風2.4メートル）

○高校・一般男子100メートル

佐々木浩希（関西大） 10秒40（追い風0.8メートル）

○高校・一般女子100メートル

土井杏南（JAL） 12秒29（追い風0.6メートル）



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）