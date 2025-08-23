新潟vs鹿島 スタメン発表
[8.23 J1第27節](デンカS)
※19:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 42 橋本健人
DF 50 植村洋斗
DF 77 舩木翔
MF 8 白井永地
MF 14 小原基樹
MF 22 新井泰貴
MF 55 マテウス・モラエス
FW 41 長谷川元希
FW 65 ブーダ
控え
GK 23 吉満大介
DF 15 早川史哉
DF 31 堀米悠斗
DF 35 千葉和彦
MF 28 島村拓弥
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
MF 46 笠井佳祐
FW 7 谷口海斗
監督
入江徹
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 18 エウベル
MF 20 舩橋佑
FW 11 田川亨介
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 23 津久井佳祐
DF 28 溝口修平
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 17 ターレス・ブレーネル
MF 27 松村優太
FW 9 レオ・セアラ
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
