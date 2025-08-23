徳島vs山形 スタメン発表
[8.23 J2第27節](鳴門大塚)
※19:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 2 田向泰輝
DF 5 青木駿人
DF 33 井上聖也
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 22 柳澤亘
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
MF 55 重廣卓也
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
DF 97 モヨマルコム強志
MF 9 トニー・アンデルソン
MF 24 高田颯也
MF 25 山下雄大
MF 40 永木亮太
FW 13 西野太陽
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
増田功作
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 10 氣田亮真
MF 14 坂本亘基
MF 21 田中渉
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 19 岡本一真
MF 17 寺山翼
MF 18 南秀仁
MF 20 吉尾海夏
MF 25 國分伸太郎
FW 9 高橋潤哉
FW 23 大森真吾
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
