¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°DeNAÀï¤Ë6-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£½é²ó¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é³ÑÃæ¾¡Ìé³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¤ÎÀÐÀîÊâÅê¼ê¤Ï3²ó¡¢ÀÐ¾åÂÙµ±ÆâÌî¼ê¤Ë1¹æ¥½¥í¤òµö¤¹¤È¡¢6²ó¤Ë¤Ï2»à°ìÎÝ¤«¤é´Øº¬Âçµ¤³°Ìî¼ê¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÄ¾¸å¤Î6²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î°Á÷µå¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¡£Â³¤¯1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÃãÃ«·òÂÀÆâÌî¼ê¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢¹âÌî¸÷³¤³°Ìî¼ê¤Ë¤â2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£7²ó°Ê¹ß¤Ï3Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£²¬Âç³¤³°Ìî¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤¬·×13°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¤É¤êÀô¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë14-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Îºä°æÍÛæÆÅê¼ê¤Ï3²ó3°ÂÂÇÌµ»Í»àµå2Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£ÂÇÀþ¤Ï2²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÀÐ¸¶É·Êá¼ê¤¬¥Ç¥£¥ì¡¼¥É¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£3²ó¤Ë¤Ï2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÀÄÌîÂó³¤ÆâÌî¼ê¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¼ê¡¦¾¾°æÍ§ÈôÅê¼ê¤¬3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢5²ó¡¢ÀÐ¸¶¤ÈÆþ¹¾Âç¼ùÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢6²ó¤Ë2ÅÀ¡¢7²ó¤Ë¤â5ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµó8ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢14-1¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£8²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¡¦Ãæ¹þÍÛæÆÅê¼ê¡¢9²ó¤ÏµÝºïÈ»¿ÍÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¡£¾®¿¹¹ÒÂÀÏºÆâÌî¼ê¤¬6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤ÏCAR3219¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë9-6¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¡¢Ìµ»à3ÎÝ¤«¤é±üÂ¼¸÷°ì³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ã·Æ£ÂçæÆÆâÌî¼ê¤Îµ¾Èô¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¡¢¤³¤Î²ó3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢3²ó¤Ë¤Ï¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Î8¹æ3¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç°ìµó6ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦º´Æ£ÁÖÅê¼ê¤Ï¡¢Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¤Ç¡¢6²ó83µå8°ÂÂÇ1»Íµå3Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¡£7²ó¤Ï¥Ü¡¼¡¦¥¿¥«¥Ï¥·Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¡£8²ó¤Ëº´Æ£È»ÊåÅê¼ê¤¬ËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢Ê¿°æ¹îÅµÅê¼ê¡¢¿å¾åÍ³¿Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
