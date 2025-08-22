◇ナ・リーグ ドジャースーロッキーズ（2025年8月21日 コロラド）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は、21日（日本時間22日）のロッキーズ戦で先発メンバーから外れた。

日本時間4時10分開始の試合は初回、1番・ベッツが四球を選び、2番・フリーマンがすかさず先制2ラン。大谷不在を感じさせない電光石火の先制劇となったが、日本の早起き組は微妙な反応。

Xでは「あ？大谷出てないやんけ」「ああ、大谷休養日か」「大谷見るために起きてたのに休養日だった」「大谷休みかよ…どーしよ。ねれっかな？」「やっぱお休み。今日は休観日にしよっ！」など嘆き節がちらほらと見受けられた。

大谷は前日のロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。登板時の4回に打球が右太腿付近に直撃し、その後も続投したが、4回66球を投げて9安打を浴び、投手復帰後ワーストとなる5失点だった。結局、8回に代打を送られて、交代となり、ロバーツ監督が「主な理由は太腿に張りと腫れが出ていたから」と説明していた。

この日は遅れてチームに合流。同監督は「彼には“ゆっくり寝て遅れて来い”と伝えました」と事情を説明し、「恐らくまだ患部は痛むでしょうが、明日のラインナップには入る予定です。彼は睡眠をとても大事にしていますからね」と、寝ることで少しでも早く回復することを願い、22日（同23日）のパドレス戦で戦列復帰する予定を口にした。