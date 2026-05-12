試合前には屋外フリーで特大弾も…11試合ノーアーチ【MLB】ジャイアンツ 9ー3 ドジャース（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は11日（日本時間12日）、5打数無安打2三振に終わった大谷翔平投手について、「多くの打者は苦しんでいるとき、強引に打って不調を脱しようとする。今夜はまさにそのような夜の一つだった」と指摘した。また、13日（同14日）か14日（同15日）のジャイアンツ戦のどちらかで