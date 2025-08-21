先日、婚約を発表したアル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドと、パートナーのジョージナ・ロドリゲスさん。Instagramにポストされたジョージナさんの指には豪奢なダイヤが光る巨大なエンゲージリングがはめられており、このリングの価値は1200万ユーロ（約20億6000万円）ともいわれている。



スペイン紙『MARCA』は、近々行われるはずのロナウドの結婚式が、セレブ史上もっとも高額な結婚式になるという憶測が高まっていると報じた。





サッカーのトッププレイヤーともなればまぎれもないセレブリティだが、ロナウドの名声と資産はそのなかでも1、2を争うものだろう。ジョージナさん自身ももはや単なるインフルエンサーではなく、美容ブランドとのコラボレーションや自身のアパレルブランド展開などで実業家としての名声を高めつつある。彼ら2人の影響力を考えれば単なる儀礼にとどまらず、文化的なショーとして作り上げられることが期待されている。同紙によれば、ブランディングコンサルタントのディラン・デイビー氏は、結婚式の費用が1000万ユーロをはるかに超えると試算している。会場、オートクチュールのファッション、エンターテインメント、そして本格的な警備など、さまざまな要素を考慮に入れる必要があるという。挙式がマドリードで行われるのか、リヤドで行われるのか、はたまたまったく別の場所で催されるのかも定かでないが、この結婚式がセレブリティたちの歴史に残る決定的なものになるはずだと同紙は伝えた。世界中のファンが見守るロナウドとジョージナさんの結婚式は、かつてない壮大なものとなりそうだ。