C・ロナウドの結婚式費用は「17億円以上」との試算 史上最大のセレブな結婚式に？
先日、婚約を発表したアル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドと、パートナーのジョージナ・ロドリゲスさん。Instagramにポストされたジョージナさんの指には豪奢なダイヤが光る巨大なエンゲージリングがはめられており、このリングの価値は1200万ユーロ（約20億6000万円）ともいわれている。
スペイン紙『MARCA』は、近々行われるはずのロナウドの結婚式が、セレブ史上もっとも高額な結婚式になるという憶測が高まっていると報じた。
同紙によれば、ブランディングコンサルタントのディラン・デイビー氏は、結婚式の費用が1000万ユーロをはるかに超えると試算している。会場、オートクチュールのファッション、エンターテインメント、そして本格的な警備など、さまざまな要素を考慮に入れる必要があるという。
挙式がマドリードで行われるのか、リヤドで行われるのか、はたまたまったく別の場所で催されるのかも定かでないが、この結婚式がセレブリティたちの歴史に残る決定的なものになるはずだと同紙は伝えた。
世界中のファンが見守るロナウドとジョージナさんの結婚式は、かつてない壮大なものとなりそうだ。