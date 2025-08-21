〈「イチローさんのことは見ていなかった」高卒1年目で“天才打者”を完璧に抑えた「松坂大輔」が語る“イチロー攻略法”〉から続く

「平成の怪物」、松坂大輔。日本球界にいたころは数々の大打者と名場面を繰り広げた。その筆頭といえるのがイチローだ。球史に名を刻む屈指の「天才バッター」と「平成の怪物」は、メジャーリーグでも幾度となく対戦した。

メジャーでの初対戦は、松坂が所属していたレッドソックスの本拠地でのデビュー戦。晴れ舞台となるはずが、松坂は後悔を残しているという。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『松坂大輔 怪物秘録』から一部抜粋し、お届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



ポスティング制度を使い、松坂は2007年シーズンから活躍の場をメジャーリーグに移した ©文藝春秋

◆◆◆

初登板から中5日、メジャー2試合目の登板が本拠地のフェンウェイパークでのデビュー戦でした。その相手が、よりによってマリナーズです。そしてトップバッターは、あの鈴木さん（笑）。

カンザスシティも寒かったけど、4月のボストンもかなり寒い上に、ナイトゲームでしたから冷え込むのは覚悟の上でした。でも相手がイチローさんなら、そんなこと、気になるはずはありません。むしろ気持ちが熱くなりすぎないよう、冷静に攻め方を考えていました。

僕はオーソドックスな攻め方をすべきだと思っていました。僕の中にはイチローさんへのオーソドックスな攻め方というものがあります。でも同時に、初球、まっすぐを投げたら狙い打たれそうな気がしていたんです。

それは2006年のWBC、アメリカ戦でイチローさんが（ジェイク・）ピービーから打った先頭打者ホームランが脳裏に焼きついていたからだと思います。イチローさんには絶対に打たれたくない……だんだんそんな気持ちが勝ってきました。

松坂が初球に選んだのは…

だから僕は初球、まっすぐを狙ってきそうなイチローさんに打たれないことを優先させようと考えました。その答えがまっすぐなのか、変化球なのか……迷っていたらテック（キャッチャーのジェイソン・バリテック）が「初球はどうする」と訊いてきたので、僕は「まっすぐでいいと思うけど、バカ正直にストライクを取りにいかないほうがいいかもね」と伝えました。

そうしたらテックに「ダイスケはまっすぐを投げたい、イチローもまっすぐを待っている。お前たちの関係がそうなら、初球はブレーキングボールがいいんじゃないか」と言われました。イチローさんを抑えるにあたってファーストストライクを取ることは重要で、それを考えたらその選択はアリだと思ったので、僕はその選択を受け入れました。

初めてのフェンウェイのマウンドに上がって、最初の8球のピッチング練習ではテックしか見ていません。バッターボックスに向かってくるイチローさんをあえて見ないようにしていたんです。その時点ではもう、初球はカーブから入ることを決めていたので、もう迷いたくなかったのかもしれません。イチローさんの姿を見て、やっぱりまっすぐでいこうかな、なんてことを思うわけにはいきませんからね。

「イチローさん、怒ってるなって、すぐにわかりました」

結局、僕がイチローさんとのメジャー初対決で、初球、カーブを投げたのは、あのときのまっすぐに自信を持てていなかったからなんでしょう。ちゃんと自分のボールを投げられている自信がなかったから、そういう選択になってしまったんだと思います。

初球、カーブでストライクを取った第1打席はピッチャーゴロ、次がセンターフライ、三振、セカンドゴロ。7回を投げて3失点でメジャー初の負け投手となってしまいましたが、イチローさんのことはノーヒットに抑えることができました。

でも正直、イチローさんには頭を出したい気分でした。すいません、この頭、叩いて下さいって……いくら打たせないためとはいえ、初球をカーブから入ってしまった自分にはすごく腹が立っていたんです。あのときの自分のことは、今でも残念でなりません。

カーブを投げた瞬間、イチローさん、怒ってるなって、すぐにわかりました。僕も、試合が終わってから、なぜカーブを投げてしまったんだという気持ちになりました。今ならわかるんですよ。最初にストライクを取るとか、打たれたくないとか、そんな目先の結果よりも、精一杯の力で思いっ切り、まっすぐを投げるべきだったと……でもボールを投げていて特別な気持ちが出てきたのは、本当に久しぶりでした。

僕にとってメジャーでイチローさんと対決するというのは、待って待って待ち焦がれた瞬間でした。だからこそ、初球にカーブを選んでしまった自分が、今でも情けないんです。

