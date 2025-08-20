【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（8月19日・日本時間20日／デンバー）

【映像】大谷、186キロ“爆速ホームラン”の瞬間

ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で6試合ぶりとなる44号ソロアーチを放った。この1発は視聴者も敵地も騒然とさせる衝撃の一打だった。

ドジャースが3点を先行した2回、2死走者なしで迎えた大谷の第3打席だった。過去に通算13打数4安打、2本塁打と好相性を見せていたロッキーズ先発左腕ゴンバーに対し、第1打席は凡退に終わったものの、第2打席でバットが火を噴く。カウント1-1からの3球目、内角寄りの90.6マイル（約145.8キロ）の速球を完璧に捉えると、打球はあっという間にライトスタンドへ突き刺さった。

角度はわずか19度という低さながら、打球速度は115.9マイル（約186.5キロ）、飛距離は413フィート（約126メートル）の“弾丸ライナー”。6試合ぶりの44号ソロアーチは昨季の8月23日（同24日）、127試合目で到達した記録より1試合早いキャリア最速ペースとなった。

異次元の打球に、中継の視聴者も騒然。「打球早すぎやろ」「ミサイルやん」「入るんかい」「弾丸」「なんであれ入るの笑」といった驚きの声が相次いだ。

チームをさらに勢いづける豪快弾でフィリーズのシュワーバーに並び、メジャートップタイに再浮上した大谷。爆速ホームランは、“怪物”ぶりを見せつける象徴的な1発となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）