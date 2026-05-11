政府は今月末にも、ロシア政府との意思疎通のために政府職員を現地に派遣する方針です。木原官房長官は、ロシアへの制裁は維持しつつ、日本企業を支援していく考えだと強調しました。経済産業省は9日、政府職員が5月末にもロシアを訪問する方向で調整していると明らかにしました。ロシアに進出する日本企業の支援が目的で、「関係企業に同席いただくこともあり得る」としています。木原官房長官は11日の会見で、ウクライナ侵攻をう