（若狭アナウンサー）コメは少し安くなった印象ですが… 【写真を見る】コメ特売で5キロ2980円 店からは「2780円にならないか」…赤字覚悟の業者も“かなり厳しい” 在庫急増で今後の価格は【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）ピーク時と比べると確かに安くはなりましたが、おととしと比べるとまだ1000円以上は高い訳ですから、経営的には厳しいと言わざるを得ません。 スーパーでのコメ