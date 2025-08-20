参政党の神谷宗幣代表が2025年8月19日、宗教団体との繋がりについてXで改めて否定した。

「私は指示を受けて動けるようなタイプでないです」

神谷氏は19日、Xで「古い友人から『参政党を応援しているけど、本当にどこの宗教団体とも繋がっていないの』と確認がありました」と切り出した。

「参政党はどこの宗教団体とも業界団体とも繋がっていません。資金ももらっていない」と疑惑を否定し、その理由を以下のようにつづった。

「皆さん、私の性格を知らなさ過ぎます。私は指示を受けて動けるようなタイプでないです。それができるなら政党などつくっていません。またお金で動く人間でもないのです」

「いい加減否定するのも疲れてきました」としている。

党ウェブサイトの「よくある質問」コーナーでも説明

神谷氏はこれまでも、SNSで同様の質問に回答。寄せられたリプライに答えるかたちで「参政党はどこの宗教団体とも関係ないし、支援は受けていません」「参政党は企業や宗教団体からの寄付を貰わずにやっています」などと主張、党としての関与を否定してきた。

党公式サイト掲載の「よくある質問」コーナーでも、「参政党のバックには宗教団体や日本会議などの政治団体がいるというのは本当ですか」との質問を掲載。

「党員にも多くのメンバーがいますから、宗教団体や日本会議に所属している方（していた方）はいると思います。しかし、政党としてそういった団体の支援を受けているということは一切ありません」と説明していた。

神谷氏の投稿には、「関係ないことを証明できませんから、何度も聞かれて大変ですね」「そういう団体と繋がりがある党員さんを指導してみてはいかがでしょうか？」などとする声が寄せられている。