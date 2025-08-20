この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍」にて、マーケティング侍のりゅう先生が『あなたのお金が“減り続ける理由”教えます。お金が勝手に増える人の使い方のルールとは？』と題し、長年多くの経営者や個人起業家を指導してきた経験をもとに「お金が増えない本当の理由」と“自動でお金が増えていく仕組み”について熱く語った。



冒頭でりゅう先生は「働いた分しか増えない人生、それって本当に効率的なんですか？」と問いかけ、「効率性ってめちゃくちゃ重要なんですね」と強調。リスナーからの「頑張って起業8年、でもお金持ちになれないのはなぜか？」という悩みに対し、「お金の仕組みをよく理解していないから」と原因をズバリ指摘した。



ビジネスにおける「働いたらお金がもらえる」という“常識”だけに頼ると、伸びしろが限界になるとりゅう先生。「働いた分しか増えない人生。それって本当に効率的なんですか？」と再度リスナーに問いかけ、「お金に働かせる仕組み」が必要不可欠だと訴えた。



その上でとくに多いのが「思い込み支出」だとし、「中小企業の社長さん達はこの思い込み支出があまりにも多すぎる」「必要だと信じているだけで、本当はなくてもいい経費を流し続けていませんか」と指摘。例えば犬のトリマー費用や、高額ツール、紙資料、社員福利厚生といった会社に根付く固定概念を「ゼロベースで本当に必要か見直せ」と促した。「就職企業の社長さんたちはこの思い込み支出があまりにも多すぎる」と繰り返し、支出削減の重要性を訴えた。



さらに、支出が増収に比例しライフスタイルインフレに陥っていないか、「支出が常識で決まっているのが一番怖い」と指摘し、YouTube機材や紙資料など、なんとなく“当たり前”になっている出費にメスを入れるべきと語った。



「お金を増やす鉄則は『分ける・増やす・使う』の順番。特に『分ける』が重要」とし、収入が入った時点で広告費・投資・人材育成・税金などに事前に分配する予算設計の大切さを解説。行動経済学の「メンタルアカウンティング理論」を引用し、「人はラベルを貼るだけで使い方が変わる。目的ごとにバジェットを“分けて管理”しろ」と語った。



最初に強調したのは「新規集客にまず予算を使え」という点。さらに「既存8・新規2」のバランスで予算配分し、「新商品や新サービス開発20％は“未来の売上”のための種まき」と新陳代謝の重要性に触れた。資産運用についても、「中小企業や個人事業主も会社のお金を一部、資産運用やETF投資に回すのはあり」と他では聞けないアドバイスも。



「やればやるほど増えていく資産＝情報資産・人的資産・仕組みの資産」にまず注力。ただ頑張るだけではなく“自動化”を仕組むことで、お金とリソースを最大化できると語った。



動画の締めでは「思い込み支出を減らし、分ける・増やす・使うの順番を徹底すれば、お金が増えていく仕組みが作れる」と改めて強調。