「サイゼリヤ」一部商品の誤徴収で謝罪 2019年10月から「販売方法を誤って説明」 差額返金へ
イタリアンレストラン「サイゼリヤ」は19日、公式サイトを更新し、一部商品で誤徴収の可能性があったとして謝罪し、差額を返金することを発表した。
【写真】2024年6月…「サイゼリヤ」チーズ増量のピザほか…新メニュー
「誤徴収のお詫びとご返金について」と題した文書では、「この度、サイゼリヤの一部店舗において、一部商品（キッズドリンクバー）の販売方法を誤って説明していたことが判明いたしました」と報告。「他店舗でも同様な事例がある可能性があるため、誤った金額でお支払いをいただいたお客様には、お支払いいただいた金額と正しい価格の差額を返金させていただきます」とし、「お心当たりのあるお客様におかれましては、誠にお手数ですが末尾記載の専用お問い合わせ窓口にご連絡のうえ、ご返金のお手続きをいただけますようお願いいたします」と呼びかけた。
誤徴収の可能性のある期間は、2019年10月からで、対象店舗は全国のサイゼリヤ。返金対象は「キッズドリンクバー」となっており、同社は「ご返金方法・お問い合わせにつきましては、カスタマーフリーダイヤルにご連絡お願いいたします。販売履歴のデータと照合後、確認が取れましたら銀行振込にて返金させていただきます」とした。
そして最後に「お客様には多大なご迷惑をお掛けしますことを重ねて深くお詫び申し上げます。今後はこのようなことのないよう、再発防止に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
■返金額例
【キッズドリンクバーを注文したが、単品ドリンクバー価格でお支払いした場合】
差額の価格(単品ドリンクバー300円-キッズドリンクバー100円=200円)をご返金いたします
【キッズドリンクバーを注文したが、料理やデザートの注文をご案内され、お支払いした場合】
料理やデザートのメニュー価格を一品分ご返金いたします
例:ミラノ風ドリア 300円
※キッズドリンクバーとは、小学生以下のお客様を対象としたドリンクバーメニューになります。料理やデザートとセットにする必要はなく、単品の注文も可能です
【写真】2024年6月…「サイゼリヤ」チーズ増量のピザほか…新メニュー
「誤徴収のお詫びとご返金について」と題した文書では、「この度、サイゼリヤの一部店舗において、一部商品（キッズドリンクバー）の販売方法を誤って説明していたことが判明いたしました」と報告。「他店舗でも同様な事例がある可能性があるため、誤った金額でお支払いをいただいたお客様には、お支払いいただいた金額と正しい価格の差額を返金させていただきます」とし、「お心当たりのあるお客様におかれましては、誠にお手数ですが末尾記載の専用お問い合わせ窓口にご連絡のうえ、ご返金のお手続きをいただけますようお願いいたします」と呼びかけた。
そして最後に「お客様には多大なご迷惑をお掛けしますことを重ねて深くお詫び申し上げます。今後はこのようなことのないよう、再発防止に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
■返金額例
【キッズドリンクバーを注文したが、単品ドリンクバー価格でお支払いした場合】
差額の価格(単品ドリンクバー300円-キッズドリンクバー100円=200円)をご返金いたします
【キッズドリンクバーを注文したが、料理やデザートの注文をご案内され、お支払いした場合】
料理やデザートのメニュー価格を一品分ご返金いたします
例:ミラノ風ドリア 300円
※キッズドリンクバーとは、小学生以下のお客様を対象としたドリンクバーメニューになります。料理やデザートとセットにする必要はなく、単品の注文も可能です