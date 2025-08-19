東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの食べ歩きフードの定番、ポップコーン。

かわいいコップコーンバケットも人気です。

今回は、2025年9月16日より登場する「チップ＆デール」デザインのポップコーンバケットを紹介☆

東京ディズニーリゾート「チップ＆デール」ポップコーンバケット

価格：3,600円／BBポップコーン、バケット付き3,800円

発売日：東京ディズニーランド「ビッグポップ」2025年9月16日〜／ポップコーンワゴン2025年9月18日〜

販売店舗：東京ディズニーランド「ポップコーンワゴン」「ビッグポップ」

東京ディズニーシー「ポップコーンワゴン」

東京ディズニーリゾートの一部レストランにて、「ポップコーンバケット、ポップコーン引換券付き」を販売いたします。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに、かわいいポップコーンバケットが仲間入り！

フルーツや木の実がたくさん詰まったバスケットで、チップとデールが楽しそうにしているデザイン。

ジャムをたらして、ドナルドが完成する瞬間を描いています。

ピーナッツでできたかわいい「ドナルドダック」に注目！

東京ディズニーリゾート「チップ＆デール」ポップコーンバケットの紹介でした。

