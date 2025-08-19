ナッツでできたドナルドがかわいい！東京ディズニーリゾート「チップ＆デール」ポップコーンバケット
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの食べ歩きフードの定番、ポップコーン。
かわいいコップコーンバケットも人気です。
今回は、2025年9月16日より登場する「チップ＆デール」デザインのポップコーンバケットを紹介☆
東京ディズニーリゾート「チップ＆デール」ポップコーンバケット
価格：3,600円／BBポップコーン、バケット付き3,800円
発売日：東京ディズニーランド「ビッグポップ」2025年9月16日〜／ポップコーンワゴン2025年9月18日〜
販売店舗：東京ディズニーランド「ポップコーンワゴン」「ビッグポップ」
東京ディズニーシー「ポップコーンワゴン」
東京ディズニーリゾートの一部レストランにて、「ポップコーンバケット、ポップコーン引換券付き」を販売いたします。
詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご覧ください
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに、かわいいポップコーンバケットが仲間入り！
フルーツや木の実がたくさん詰まったバスケットで、チップとデールが楽しそうにしているデザイン。
ジャムをたらして、ドナルドが完成する瞬間を描いています。
ピーナッツでできたかわいい「ドナルドダック」に注目！
東京ディズニーリゾート「チップ＆デール」ポップコーンバケットの紹介でした。
『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ
続きを見る
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ナッツでできたドナルドがかわいい！東京ディズニーリゾート「チップ＆デール」ポップコーンバケット appeared first on Dtimes.