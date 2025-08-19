『I-LAND2』で結成されたizna、活動休止中のメンバーがグループ脱退と報道　正式デビューから9カ月

K-POPガールズグループのizna（イズナ）のメンバー、ユン・ジユンがグループを脱退すると報じられた。

【写真】ユン・ジユン、活動休止

8月19日、ある韓国メディアは、ユン・ジユンが所属事務所WAKEONEとの長い話し合いの末に、グループから脱退することを決めたと伝えた。

韓国Mnetのオーディション番組『I-LAND2』を通じて結成されたiznaは、2024年11月25日に正式デビューを果たした。

その3カ月後である今年2月、ユン・ジユンは健康上の理由で活動を中断。当時、所属事務所は「コンディション不良および健康上の理由から当分の間活動を中断し、十分な休養と回復の時間を持つことに決定した」とし、「アーティストの健康が最優先であると判断して下された決定だ」と伝えていた。

（写真提供＝OSEN）ユン・ジユン

しかし、それから半年が過ぎてもユン・ジユンの活動再開はかなわず、最終的に脱退することになったという。

iznaは今後、パン・ジミン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、マイ、ココの6人で活動していく見通しだ。

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のパン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューし、フレッシュな魅力で注目を集めている。