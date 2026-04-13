人気男性グループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の元メンバー・小林豊が近影を公開し、現在の職業を告白した。１１日から放送されたＡＢＥＭＡ特別番組「３０時間限界突破フェス」の企画『「愛のハイエナ特別編」あつまれハイエナの森』に出演。小林は２０２１年１０月、福岡市内のドラッグストアで約９０００円相当の万引きをし、その後報道によって事実が発覚。２２年４月、グループ卒業発表の当日に所属事務所を即日解雇