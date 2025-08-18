元プロテニスプレーヤーの松岡修造（５７）が１８日に放送されたＮＨＫ「ファミリーヒストリー」に出演。その改めてその“華麗なる一族”ぶりが反響を呼んだ。

番組では曽祖父が阪急電鉄や宝塚歌劇団、東宝を立ち上げた伝説の実業家、小林一三であることが明かされ、番組序盤ではその実業家として成功していく姿を追っていったが、その重厚な話に松岡自身も「帰っていいですか。息苦しい」とポツリ。自身の名前の造について「なんで三じゃなかったんだろう」と疑問を語っていたが、その後、番組内で高祖父に同名の「松岡修造」がいたことが明かされると驚いた表情を浮かべた。初代修造氏は大阪で米穀商として成り上がり、その後、船会社を作り、一代で財を成したという。そしてこの初代「松岡修造」にあやかって自身が名付けられたことも明かされ、大きくうなずいていた。

東宝名誉会長の父功さんは大学選手権で優勝し、デビス杯にも日本代表として出場した元テニス選手、母静子さんは元宝塚歌劇団の男役スターで、千波静として活躍していたことなどが紹介され、現在の東宝社長の兄宏泰さんも登場した。

ＳＮＳでは「松岡修造の家系すんごいな」、「松岡修造ってこんなにすごい人だったんだ」、「大物しかでてこないの笑う」、「『しれっと出ていい情報じゃねえだろ』が多い」、「修造家エグすぎる」と驚きの声が上がっていた。