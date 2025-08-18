8月16日、木村拓哉（52）が公式YouTubeチャンネルを更新し、動画『【木村さ〜〜ん！】はじめてシリーズ 木村拓哉「家系ラーメン」へ行く！』を公開。そこでの“神対応”が注目を集めている。

今回、神奈川県厚木市にある家系ラーメン店・厚木家を訪れた木村。厚木家は、横浜家系ラーメンの生みの親である吉村実氏の次男・政紀氏が店主を務めるお店で、連日行列ができる人気店だ。

自身を“忖度する人間”と称する店主の吉村氏は、木村に挨拶するやいなや「普段YouTubeとかは全部断っているんですよ。でも、木村拓哉さんが好きなんで」と、YouTube撮影を許可した理由を告白していた。

「店主の吉村さんは『あすなろ白書』（フジテレビ）や、『若者のすべて』（フジテレビ系）の時代から木村さんのファンだといいます。家系ラーメンが初めてという木村さんですが、美味しそうに麵をすすっていました」（芸能関係者）

自身のファンのお店であっても、スター・木村は気遣いを見せる。

「木村さんの前にラーメンが出された際、『写真とか撮っていいんすか？』と確認したうえでラーメンの写真を撮影していました。厚木家では内観の撮影が禁止されており、ラーメンの写真も一枚限りというルールが定められていて、店内に掲示されています。

YouTubeを撮影中という特別な状況であっても、一言断りを入れる木村さんはさすがですね。この時撮った写真は、8月7日に自身のInstagramのストーリーに《このエネルギーを明日に活かします！ご馳走でした》と綴って、投稿していました。

またラーメン完食後に木村さんは厚木家のスタッフ全員と写真撮影し、握手する流れに。

その時、スープをかき混ぜていたスタッフの手が脂で汚れていることを理由に握手を遠慮していると、男性スタッフの右手を掴んで『みんなにちゃんと感じてほしいですね。この（手の）おかげっすよ』といい、カメラに見せました。

スタッフが毎日スープをかき混ぜているためか、手のひらに大きなまめができていたのです。そのあと、木村さんはスタッフと両手でがっしり握手していました」（前出・芸能関係者）

木村の対応がSNS上で拡散されると、絶賛する声が多数上がっていた。

《人気アイドルで俳優なのに天狗にならず謙虚で気遣いをされてるのが素敵だと思う。あと、家族を大切にされてるのも。》

《キムタク、素敵な人なんだなー。》

《キムタクやはりスター過ぎるな…》