YOSHIKI、『ダンダダン』劇中歌をめぐる投稿を削除 「今回の件、全て関係者に任せます」とコメント
X JAPANのYOSHIKIが18日、自身のXを更新し、テレビアニメ『ダンダダン』の劇中歌「Hunting Soul」をめぐる一連の発言を削除したうえで、「今回の件、全て関係者に任せます」と投稿した。
【動画】テレビアニメ『ダンダダン』HAYASii「Hunting Soul」【lyric video】
同曲は第18話で放送された、アニメに登場するバンド「HAYASii」による楽曲。永井聖一が作詞・作曲・編曲、牛尾憲輔がプロデュースを務め、谷山紀章（ボーカル）、マーティ・フリードマン（ギター）、Chargeeeeee…（ドラム）、わかざえもん（ベース）が参加している。8日にリリックビデオが公開されて以降、YOSHIKIは「何これ、X JAPANに聞こえない？」などと投稿し、「弁護士達からも連絡がきた」ともつづっていた。
さらに、「HAYASii」の名前に言及し、自身の姓や家族の記憶と重なるとして複雑な心境を吐露するなど、一連のポストを続けていたが、これらはすでに削除されている。
そのうえで今回、「今回の件、全て関係者に任せます」と投稿。問題は関係各所に委ねる姿勢を示した。
