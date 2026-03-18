’26年度内での予算成立を目指す高市早苗首相（65）は、衆議院予算委員会での集中審議を終え、16日からは参議院での審議に入った。12日の委員会終了後には、高市首相が風邪と見られる症状により、自席から一時立ち上がれないというトラブルも。「1委員会後、坂本哲志委員長（75）が散会の号令をかけると、閣僚や議員が一斉に席を立つ中、高市氏はしばらく座ったまま、沈痛な表情を浮かべて肩で息をしている様子でした。Xではこの様