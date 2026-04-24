ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが、現地時間２７日に米ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催される「ＪａｐａｎｅｓｅＨｅｒｉｔａｇｅＮｉｇｈｔｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＤａｉｓｏ」でアメリカ国歌を演奏することが発表された。ドジャース対マイアミ・マリーンズ戦の試合前セレモニーとして披露される予定だ。２４年４月に続き、同所でアメリカ国歌を演奏するＹＯＳＨＩＫＩは「約３０年にわたり、自分のクリ