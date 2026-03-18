《こーゆーとこがすきなんよな 高市さん 庶民的》《寒ければ何を掛けようが結構。しかしそれは国会に相応しいものですか？ある意図を持って敢えてYOSHIKIさんのブランケットを使用？》3月17日におこなわれた衆参両院の予算委員会の中継で、高市早苗首相がYOSHIKIのブランケットを使っている様子が映り込み、大きな話題を呼んでいる。「予算委員会で高市首相が手にしていたブランケットは、2016年のYOSHIKIさんのワールドツアー『