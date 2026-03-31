3月29日、三重県・鈴鹿サーキットで開催された「F1日本グランプリ」のスタート前のセレモニーで、ひときわ異彩を放ったのがロックバンドX JAPANのリーダーで、世界的ミュージシャンのYOSHIKIによる『君が代』パフォーマンスだった。【写真】X Japanの曲に迎えられて…ホワイトハウスで“絶叫ダンス”を披露した高市首相“ロックな君が代”の衝撃「従来の厳粛な国歌斉唱のイメージとは一線を画す“ロックな君が代”に、会場の空気