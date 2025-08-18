松屋フーズは、松屋フーズが運営する松屋公式オンラインショップ、松屋フーズ 楽天市場店、松屋フーズ公式 Yahoo！ショッピング店において、「バターチキンカレー」を販売開始する。

お家ごはん革命第三弾。うまトマ、ブラウンハンバーグの次は、みんな大好きなバターチキンカレーがついに登場する。食べたい時に好きなだけ、自宅で簡単に食べられるようになった。

美味しさの秘訣は、ごろごろチキン×たっぷりバターの贅沢な味わい。さらにスパイスの豊かな香りを加えつつも辛くないマイルドテイストなので、辛いものが苦手な人、大人から子どもまで美味しく食べられる（同商品にははちみつを使用している。1歳未満の乳児には与えないでほしいとのこと）。カレーソースは濃厚なココナッツミルクとトマトの旨味がたっぷりなので、白ご飯だけでなく、ナンとの相性も抜群だとか。



「バターチキンカレー」

5食セットから大容量の18食セットまで、選べるのも嬉しいポイント。今なら18食セットを購入した人に、2食分増量で合計20食になるという。1食あたり299円、60％OFFと赤字覚悟の大特価。数量限定販売なので早めの購入をおすすめしている。

冷凍食品のため保存食やお弁当のおかず、夏休み中のお昼ご飯や夜ご飯に最適だとか。これからの季節、様々なシーンで活躍すること間違いなし。もちろん、全国一律送料無料となっている。

［小売価格］

バターチキンカレー5食セット：2980円

バターチキンカレー10食セット：4380円

バターチキンカレー18食＋2食増量：5980円

（すべて税込・送料込み）

※セール終了後は、通常の18食セットでの販売となる

［発売日］8月19日（火）10時〜

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp