²£ÉÍ£Æ£Í¥ä¥ó¥Þ¥Æ¥¦¥¹ÂàÃÄ¤Ø¡¡¥í¥Ú¥¹¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë¤ËÂ³¤°ÛÎã¤Î¼ç¼´³°¹ñ¿Í£³¿ÍÌÜ
¡¡£Ê£±²£ÉÍ£Æ£Í¤Î£Æ£×¥ä¥ó¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢ÂàÃÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬£±£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥«¥¿¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£²Ç¯£¸·î¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¹¶·âÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¤¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿£±£¶Æü¤ÎÀ¶¿åÀï¡Ê£³¡»£±¡Ë¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¸å¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢Æ±Àï¤òºÇ¸å¤Ë£³µ¨²á¤´¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï°ì»þºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¸½ºß¤â¹ß³Ê·÷Æâ£±£¸°Ì¤È¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤ÇÊÑ³×¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡££²£³¡¢£²£´Ç¯¤Ï¥ä¥ó¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤È¶¦¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¥í¥Ú¥¹¡Ê£³£±¡Ë¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë¡Ê£³£³¡Ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Ç£³¥È¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¡££²°Ì¤À¤Ã¤¿£²£³Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¡¢£¹°Ì¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤â¥ê¡¼¥°£³°Ì¥¿¥¤¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£··î¤Ë¥í¥Ú¥¹¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£±Éô¥é¥¤¥ª¥ó¥·¥Æ¥£¤Ø¡¢£¸·î¤Ë¤Ï¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬£Ê£±¼¯Åç¤Ø°ÜÀÒ¡£º£µ¨£²£´»î¹ç¤Ç£µÆÀÅÀ£³¥¢¥·¥¹¥È¤Îº¸Íø¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÎ®½Ð¤â·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢°ÛÎã¤Î¼ç¼´£³¿Í¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤ËÃ«Â¼³¤Æá¡Ê£²£·¡Ë¡¢¥æ¡¼¥ê¡¦¥¢¥é¥¦¡¼¥¸¥ç¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£Æ£×£³¿Í¤òÊä¶¯¡£¤µ¤é¤Ë£Ê£²ÈØÅÄ¤Î£Í£Æ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¡Ê£³£±¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÀïÎÏ¤È¶¦¤Ë£Ê£±»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£