次回のサンデーPUSHスポーツは2025年8月24日（日）放送！大谷翔平が企画！アメリカ留学に参加したこどもたちに直撃！知られざる留学の内容とは？

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：五十嵐亮太、とにかく明るい安村、高橋ユウ

■今シーズンも数々の記録を更新！そしてついに二刀流復活！

すでに40本以上のホームランを放ち、メジャー史上最速で250ホームランを達成。さらに日本人選手初となる5試合連続ホームランを放つなど異次元の活躍を続ける大谷翔平。そして今年は2年ぶりとなる二刀流が復活、復帰3戦目にはメジャー移籍後最速となる163.3キロのストレートを披露！

■アメリカ生活を経て英語の重要性を痛感した大谷、子どもたちのため始めたのは…

2018年23歳でメジャーリーグへ移籍した大谷。インタビューでは通訳を通して話すことが多かったが、実は英語にはある思いが。「日常でコミュニケーションがとれて自分の言いたいことが言えて正しい英語を使えた方が自分の正しい意図が伝わりやすいんじゃないかと思います」とインタビューに答えていた。そこで始めたのが子どもを対象にした1週間ロサンゼルス留学のプレゼント！ホームステイや公園でのアクティビティなど盛りだくさん！応募倍率はなんと200倍！？

■留学で大きく成長した2人に密着！最年少は9歳の男の子！

昨年留学を終えた2人に密着取材！日本に帰ってきた今も英語を勉強する姿を発見！さらに最年少は9歳にして1人でアメリカへ！初めての海外で不安になるも…運よくドジャースタジアムで試合を観戦し超大物選手からサインボールをもらえるという奇跡も！