伏せの練習中に見せたポメラニアンの愛らしい行動が、TikTokで話題になっています。飼い主の声かけに一生懸命応えようとする姿に、「コレいたら仕事行けない」「可愛過ぎて胸が苦しい」と反響が寄せられています。



【動画】生後3カ月のワンちゃん、「伏せ」の練習中に…！？

動画に出てくるのはポメラニアンのイルくん、生後3カ月。「お手」や「おかわり」などのしつけの練習を少しずつ始めたばかりです。



飼い主の「イル、おすわりは？」の一言で、イルくんはお利口にちょこんっと座ることができました。続いて「お手」と「おかわり」も連続で成功！



次に飼い主が右手を握って高く挙げ、「伏せ」と伝えます。すると……！？ソロソロと後ろに後退りしていくイルくん！飼い主が、「伏せ」と繰り返すたびに、「これでいいでしょ？」とどんどん後ろに下がって行ってしまいます……！



5回目の「伏せ」の言葉で、とうとうもう下がりきれなくなってしまったイルくんは、駆け足で飼い主のもとへ。もう一度「おすわり」をし、「伏せ」に再チャレンジ！



またしても後ろに下がりながらも、少し身体を低くして「伏せ」の体勢に近づいたイルくん。最後には、飼い主から「そう！」とOKがもらえて、ようやくご褒美のおやつをもらうことができたのでした。



動画を投稿した飼い主（@illbelle11161225）に話を聞きました。イルくんとポメプー（ポメラニアンとトイプードルのミックス犬）のベルちゃん、2匹を育てています。



ーーイルくんの「伏せ」は上達していますか？



「現状は、なんとなくですができています」



ーー飼い主さんから見て、イルくんはどのような性格のワンちゃんですか？



「ママが大好きで、優しいお兄ちゃんです。妹のベルにも怒ったりすることはありません」



ーーイルくんとベルちゃんの日常の様子を教えてください。



「お家の中でも外出も、ずっと一緒にいます。妹のベルがちょっかいをかけて、兄のイルがあしらっていることが多いです」



TikTok（@illbelle11161225）やInstagram（@irutan_1116）では、仲睦まじいイルくんとベルちゃんの愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）