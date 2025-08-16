SixTONESµþËÜÂç²æ¤Î"²¼¥Í¥¿·Ï"Åê¹Æ¤¬ÊªµÄ¤Ç¡Ä8Ç¯Á°¤ÎÉ÷Â¯¾î¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Îµ¿Ç°¤¬ºÆÇ³
¡¡SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¡Ê30¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖºòÌë¡¢¼«Ê¬¤Î¤¢þ¤¿¤Þ¤ò¼«Ê¬¤Îìû¤Ç½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÌåÀä¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡¡¤³¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤¬±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖGolden SixTONES¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼«¿È¤Ëµ¯¤¤¿"¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°"¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¦Í¤·¤¿µþËÜ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï°ì»þ¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ÖÉ½¼¨¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÉÔ²÷¤ÊÆâÍÆ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆXÂ¦¤¬·Ù¹ðÊ¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸åÇÚ¤ÎTravis Japan¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ê27¡Ë¤âµþËÜ¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡ª¡ª¡©¡©²õ¤ì¤¿¡ª¡©¤³¤ì¤Ã¤ÆÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡ª¡×¤È¿´ÇÛ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµþËÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢È¿¾Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç13Æü¤Ë¤Ï¡Ô¤â¤¦¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ÖÈ½Äê¤µ¤ì¤Ì¤è¤¦¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇSNS¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÏÂ¿Ê¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤«CM¤Î¤ª»Å»ö¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê¸Ì®¤òÆÉ¤á¤Ð²¼¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ïµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤º¡¢¡ÔÌåÀä·Ï¤Î±éµ»¤È¤«Â¿Ê¬¾å¼ê¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²¼·Ï¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤äÅÙ¤¬²á¤®¤¿¥ª¥Õ¥¶¥±¤ËÅ£¤ò»É¤¹Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤â¡¢¡Ô°ì¿Í¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë¡£²¶¤ÈX¤·¤è¤¦¤è¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ô¤³¤Î²¶¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤ëÅÛ¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤è¡Õ¤Ê¤É¤ÈÍðË½¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¼ò¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶È³¦¤«¤é¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤âÈ¯¸À¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¸ÄÀÇÉ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÀÆ°¤Ë¤Ï¾ï¤Ë´í¤¦¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢£É÷Â¯¾î¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¿¿Áê¤Ï¡©
¡¡¼ÂºÝ¡¢¼ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µþËÜ¤Ï²áµî¤Ë¡È²¼È¾¿È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFLASH¡×¤Ë¡ÖÉ÷Â¯¾î¤ÈË½¹Ô¥È¥é¥Ö¥ë½Ð¶Ø¤Ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤À¤Ã¤¿µþËÜ¤¬À´¶¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î½÷À¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏÀ¸ò¾Ä¤Ê¤É¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÄ¥¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎµþËÜÀ¯¼ù¤ÎÂ©»Ò¤ÇÅö»þ¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊóÆ»¤Ï¤¹¤°¤ËÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÁûÆ°¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¥¥ã¥é¤¬¿Íµ¤¤Î°ìÊý¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë²ÄÇ½À¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
京本が尊敬する先輩の一人に挙げているのが手越祐也だ。